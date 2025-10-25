Facebook Twitter Youtube

Procuratore D’Angelo su violenza a 12enne, vicenda in cui tutti perdono

Pratola: il PD all’attacco

Riforma sanità: la posizione dei socialisti

Marelli, incontro al Mimit, a giugno 2026 si chiude Chapter 11, tutela per i lavoratori italiani

Al numero verde per i vaccini risponde l’assistenza ascensori

Tribunali Abruzzesi, la proroga è legge

Massimo Carugno 2 Ottobre 2025

Ieri il Senato, nella seduta plenaria, ha approvato il disegno di legge n. 1660 che converte definitivamente in legge il D. L. 117/25. La proroga della soppressione dei Tribunali abruzzesi al 1 gennaio 2027 è quindi definitivamente legge. Un altro anno di ossigeno è garantito. Seppur questo è un traguardo molto importante a nessuno sfugge però che quel che interessa

Dell’inutilità dell’intelligenza

16 Luglio 2025 Nessun commento

Non si intrometta! No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così. . . guardi, guardi, guardi; lo vede il dito? Lo vede che stuzzica, che prematura anche. E lei. . cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Si, ma la sbiriguda della sbrindellona come se fosse antani come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappelamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. E lei. . cosa si sente? Professore, non le dico. Antani come trazione per due anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Guardi, le ho ritagliato quell’articolo sul Casentino. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po’ di Casentino che perdura anche come cappotto; vede, m’importa.

Stellantis se ne va negli Usa
16 Ottobre 2025 Economia e lavoro | Focus | Prima pagina

Stellantis se ne va negli Usa

di Alessandro Angelone. Stellantis investe 13 miliardi negli USA: l’Europa resta al palo? E l’Italia?  Stellantis investe 13 miliardi negli USA e cambia completamente marcia. L’annuncio del colosso automobilistico non…

Sulmona non ha bisogno di annunci estemporanei
15 Ottobre 2025 Focus | Politica | Prima pagina

Sulmona non ha bisogno di annunci estemporanei

Vicino alla nostra redazione c’è un gruppo di pensatori. Magari appassionati è più aderente alla realtà. Di Sulmona ovviamente e del territorio che circonda la nostra città. Qualche giorno fa…

Pratola: il PD all’attacco

23 Ottobre 2025

Il PD Pratola presenta due interpellanze per il prossimo Consiglio comunale del 28 ottobre sulla chiusura dei bagni pubblici e sulla chiusura della tribuna dell’Ezio Ricci   Il gruppo consiliare del Pd Pratola ha presentato due interpellanze per il prossimo

Attualità

Politica e amministrazioni

Restituito dipinto alla diocesi di Sulmona-Valva

24 Giugno 2025 Nessun commento

Riceviamo e pubblichiamo. ARTE; SULMONA; RESTITUITO ALLA DIOCESI DI SULMONA-VALVA UN PRESTIGIOSO DIPINTO RUBATO NEL 2004: SANT’AGNESE TORNA NELLA CHIESA VIRGO POTENS Sulmona, 23 Giugno 2025 – La Diocesi di Sulmona-Valva annuncia

