Sold out al teatro Italia di Tagliacozzo per “Coppia aperta quasi spalancata”, primo spettacolo della stagione di Prosa, Musica e Cinema 2025/2026 promossa da Meta Aps. In occasione della prima di Stagione Meta Aps dona al Teatro Talia un defibrillatore di ultima generazione

Tagliacozzo (AQ), 27 ottobre 2025 – Grandissimo successo per Coppia aperta quasi spalancata, il primo appuntamento della Stagione di prosa, musica e cinema 2025/2026 del Teatro Talia, organizzata da Meta Aps in collaborazione con il Comune di Tagliacozzo: i numerosi spettatori, accorsi anche da fuori regione, hanno fatto registrare il tutto esaurito. Applausi scroscianti hanno premiato il testo magistralmente scritto da Franca Rame e Dario Fo, e interpretato dagli ottimi Chiara Francini e Alessandro Federico. Una messinscena brillante che lascia spazio all’ironia e al tempo stesso a importanti tematiche sociali, in cui gli attori protagonisti si sono mossi con una sferzante energia che ha colpito e coinvolto il pubblico, il quale ha apprezzato anche le sfumature comiche che la coppia Francini-Federico ha saputo donare ai personaggi. Dal palcoscenico del Talia il Sindaco Vincenzo Giovagnorio, la Consigliera con delega alla Cultura Alessandra Ricci e il Direttore artistico della Stagione Patrizio Maria D’Artista hanno salutato il pubblico della prima ricordando quando importanti e centrali siano le manifestazioni culturali per la vita dei cittadini, sottolineando la crescita in termini di risultati raggiunti e di connessioni territoriali create nelle cinque annualità di gestione della Stagione teatrale da parte di Meta Aps; «Questo teatro pieno alla sua prima di Stagione ci restituisce la bellissima immagine di una comunità che si ritrova nella Cultura» dichiara Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico della Stagione Teatrale, il quale annuncia anche che l’Associazione di Promozione Sociale Meta ha donato un defibrillatore di ultima generazione al Talia, rendendo così area cardio-protetta il Teatro cittadino, simbolo di cultura e comunità, che anno dopo anno è sempre più affollato. Per venire incontro alle tante persone che desiderano ancora abbonarsi, Meta Aps ha deciso di prorogare la campagna abbonamenti: sarà possibile abbonarsi ai nove eventi rimanenti del cartellone 2025/2026 fino al prossimo appuntamento, Tutta n’ata storia – Omaggio a Pino Daniele scritto e diretto da Alessandro Martorelli, che si terrà domenica 9 novembre alle ore 18:00. Si ricorda che gli abbonamenti e i biglietti sono in vendita presso il Tagliacozzo Turismo – Info Point in piazza Duca degli Abruzzi, online e nei punti vendita abilitati Ciaotickets. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro a partire dalle ore 17:00.