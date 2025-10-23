Pratola: il PD all’attacco

Il PD Pratola presenta due interpellanze per il prossimo Consiglio comunale del 28 ottobre sulla chiusura dei bagni pubblici e sulla chiusura della tribuna dell’Ezio Ricci

Il gruppo consiliare del Pd Pratola ha presentato due interpellanze per il prossimo consiglio comunale del 28 ottobre. La prima sulla chiusura dei bagni pubblici e la seconda sulla chiusura della tribuna dell’Ezio Ricci.

Con quella sui bagni pubblici, chiusi ormai da fine dicembre dello scorso anno, si chiede quali siano le motivazioni della chiusura, mai chiarite o manifestate in un pubblico avviso di chiusura, e quale la data di riapertura. Mentre con la seconda interpellanza si chiede quale sia lo stato dell’arte dei lavori sulla struttura sportiva dell’Ezio Ricci, quale la cifra totale spesa e soprattutto la data di riapertura della tribuna, slittata già varie volte.

“Dopo aver ricevuto varie segnalazioni e proteste sulle due tematiche non possiamo non chiedere conto all’amministrazione di queste chiusure e delle loro motivazioni” dichiara Mattia Tedeschi, consigliere comunale “i bagni pubblici rappresentano un servizio fondamentale per la comunità e la loro chiusura non rappresenta un buon biglietto da visita per Pratola e priva i cittadini di un servizio necessario, per questo ne chiediamo la riapertura. Mentre sulla tribuna e sui lavori allo stadio, troppi sono stati i proclami e gli annunci, poche le certezze, con i tifosi che chiedono, dopo tanto, di poter guardare la partita al coperto”.